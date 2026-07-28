«Сказал ей, что она убила»: Стас Намин объявил, что пасынок пытался повесить смерть двух людей на мать

«Ткаченко Р. А. набросился на нее (мать) сзади, обхватил за шею, отчего она потеряла сознание. После того как она пришла в себя, Ткаченко Р. А. сказал ей, что она убила сына и мать, и повесилась, на что она в течение нескольких часов уговаривала его дать ей возможность похоронить близких», — говорится в документах.