«Сказал ей, что она убила»: Стас Намин объявил, что пасынок пытался повесить смерть двух людей на мать

Российский музыкант и композитор Стас Намин раскрыл детали двойного убийства, в котором обвинен его пасынок Роман Ткаченко. Он обвинил бывшего родственника (от пасынка после ЧП деятель искусства отказался) в попытке возложить ответственность за совершенные деяния на свою мать. Она прибыла на место убийства до правоохранителей, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
«Ткаченко Р. А. набросился на нее (мать) сзади, обхватил за шею, отчего она потеряла сознание. После того как она пришла в себя, Ткаченко Р. А. сказал ей, что она убила сына и мать, и повесилась, на что она в течение нескольких часов уговаривала его дать ей возможность похоронить близких», — говорится в документах.
После случившегося пасынок Стаса Намина в полном спокойствии позвонил в полицию. Он надеялся повесить вину на женщину.
Тела сына и бывшей тещи известного музыканта нашли в частном доме под Москвой в октябре 2023 года. Роман Ткаченко признался в двойном убийстве родных. Ему дали 18 лет колонии.