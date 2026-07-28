СК завершил расследование дела о незаконной продаже рыбы на 18 млн рублей

По версии следствия, организатором преступной схемы выступил учредитель и директор двух коммерческих фирм. Он создал устойчивую группу, распределил роли и привлек троих сообщников. Те занимались поставками сырья, кустарной переработкой, фасовкой, хранением и продажей через торговые точки. В ходе обысков в пяти локациях Петропавловска-Камчатского изъято более 28 тонн немаркированной рыбной продукции. Факты сбыта подтверждены проверочными закупками.