СК завершил расследование дела о незаконной продаже рыбы на 18 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июля. /ТАСС/. Следственный комитет на Камчатке завершил расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы, которые с 2019 года незаконно продавали немаркированную рыбную продукцию на сумму более 18 млн рублей, сообщает региональное управление ведомства.
По версии следствия, организатором преступной схемы выступил учредитель и директор двух коммерческих фирм. Он создал устойчивую группу, распределил роли и привлек троих сообщников. Те занимались поставками сырья, кустарной переработкой, фасовкой, хранением и продажей через торговые точки. В ходе обысков в пяти локациях Петропавловска-Камчатского изъято более 28 тонн немаркированной рыбной продукции. Факты сбыта подтверждены проверочными закупками.
«Общий объем незаконного оборота пищевой рыбной продукции без обязательной маркировки, по данным следствия, превысил 18 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБ и ПК УМВД. Проведены экспертизы, допрошено более 25 свидетелей. Сейчас материалы направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — сообщает пресс-служба ведомства.