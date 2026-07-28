Приставы принудительно взыщут с Долиной неоплаченный штраф ГИБДД в 750 рублей

Ранее стало известно, что актер Дмитрий Харатьян с 2024 года якобы накопил штрафов более чем на 500 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения на своем Lixiang L7. Чаще всего он не соблюдал скоростной режим. Его также штрафовали за неоплату парковки и езду с непристегнутым ремнем.