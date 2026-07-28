Приставы принудительно взыщут с Долиной неоплаченный штраф ГИБДД в 750 рублей

Судебные приставы принудительно взыщут с народной артистки РФ Ларисы Долиной неоплаченный штраф ГИБДД в 750 рублей. Это следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, 22 июля на певицу завели исполнительное производство по акту, который был выдан центром автофиксации правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции столичного ГУ МВД. По нему с исполнительницы принудительно взыщут 750 рублей штрафа, сказано в статье.
17 июля сообщалось, что суд не стал привлекать к ответственности актрису Анну Хилькевич за неоплаченный вовремя штраф ГИБДД, ограничившись лишь устным замечанием.
Артистка вовремя не оплатила штраф за проезд по платной дороге. До начала судебного разбирательства она все-таки успела оплатить штраф, поэтому суд прекратил производство по ее делу.
Ранее стало известно, что актер Дмитрий Харатьян с 2024 года якобы накопил штрафов более чем на 500 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения на своем Lixiang L7. Чаще всего он не соблюдал скоростной режим. Его также штрафовали за неоплату парковки и езду с непристегнутым ремнем.