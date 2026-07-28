Над Персидским заливом кружит американский самолёт, подававший аварийный сигнал

Ранее военно-транспортный самолёт США Boeing C-17A Globemaster III, который направлялся на Ближний Восток, был вынужден развернуться из-за неполадок с радиосвязью. Источник не стал уточнять, вернётся ли самолёт на прежнюю базу или сядет на одном из аэродромов стран НАТО. Известно лишь, что борт выпустили ещё в 1997 году, и к настоящему времени он эксплуатируется уже 29 лет.