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Над Персидским заливом кружит американский самолёт, подававший аварийный сигнал

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения США Boeing E-3B Sentry вновь появился над Персидским заливом после недавнего сигнала об аварийной ситуации. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

Источник: Life.ru

«Самолёт Boeing E-3B Sentry замечен в районе Персидского залива, где движется по круговой траектории на высоте около 8,5 км — это тот самый борт, который в минувший четверг, 23 июля, подал аварийный сигнал, находясь в полёте», — рассказал собеседник агентства. Тогда воздушное судно штатно приземлилось на одной из военных баз, после чего несколько дней не появлялось в небе. Причины инцидента не раскрываются.

Рядом с границей воздушного района, контролируемого иранскими диспетчерами, также кружит американский самолёт-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker. Он находится над нейтральными водами Персидского залива.

Boeing E-3B Sentry был принят на вооружение ВВС США в 1980 году и эксплуатируется уже 46 лет. Самолёты этого типа способны обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров.

Ранее военно-транспортный самолёт США Boeing C-17A Globemaster III, который направлялся на Ближний Восток, был вынужден развернуться из-за неполадок с радиосвязью. Источник не стал уточнять, вернётся ли самолёт на прежнюю базу или сядет на одном из аэродромов стран НАТО. Известно лишь, что борт выпустили ещё в 1997 году, и к настоящему времени он эксплуатируется уже 29 лет.

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