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Во Франции за июль ограбили сразу три музея с ценными экспонатами

В июле во Франции произошло три ограбления музеев в департаментах Тарн, Кот-д’Ор и Нижний Рейн.

Источник: Аргументы и факты

Во Франции за июль произошла серия дерзких ограблений музеев. По данным газеты Parisien, преступники совершили налеты на три культурных учреждения, расположенных в департаментах Тарн, Кот-д’Ор и Нижний Рейн, похитив ювелирные изделия и другие ценные экспонаты.

Среди украденных предметов оказалось редкое кельтское ожерелье весом около 480 граммов. Ранее также сообщалось об ограблении музея ювелирного искусства и стекольного производства Lalique в коммуне Винжен-сюр-Модер на востоке страны.

Как отмечается, нападение на музей Lalique произошло ранним утром 5 июля. За несколько дней до этого аналогичное преступление было совершено в археологическом центре Монтана, расположенном в департаменте Тарн. Обстоятельства всех трех ограблений выясняют правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Норвегии с выставки украли скульптуру стоимостью около 15 тысяч долларов. Ее пропажу заметили через пять дней после кражи.

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