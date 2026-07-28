Во Франции за июль ограбили сразу три музея с ценными экспонатами

Во Франции за июль произошла серия дерзких ограблений музеев. По данным газеты Parisien, преступники совершили налеты на три культурных учреждения, расположенных в департаментах Тарн, Кот-д’Ор и Нижний Рейн, похитив ювелирные изделия и другие ценные экспонаты.
Среди украденных предметов оказалось редкое кельтское ожерелье весом около 480 граммов. Ранее также сообщалось об ограблении музея ювелирного искусства и стекольного производства Lalique в коммуне Винжен-сюр-Модер на востоке страны.
Как отмечается, нападение на музей Lalique произошло ранним утром 5 июля. За несколько дней до этого аналогичное преступление было совершено в археологическом центре Монтана, расположенном в департаменте Тарн. Обстоятельства всех трех ограблений выясняют правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Норвегии с выставки украли скульптуру стоимостью около 15 тысяч долларов. Ее пропажу заметили через пять дней после кражи.