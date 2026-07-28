Во Франции за июль ограбили сразу три музея с ценными экспонатами

Как отмечается, нападение на музей Lalique произошло ранним утром 5 июля. За несколько дней до этого аналогичное преступление было совершено в археологическом центре Монтана, расположенном в департаменте Тарн. Обстоятельства всех трех ограблений выясняют правоохранительные органы.