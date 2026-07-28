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Причиной массового заражения спортсменов сальмонеллёзом в Коми стала еда в кафе

Спортсмены заболели сальмонеллёзом после еды в кафе «Олимпиец». Заведение работает на территории лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной в Республике Коми, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Заболевшие употребляли приготовленную в кафе продукцию 25 и 26 июля. Специалисты устанавливают источник инфекции и обстоятельства заражения. Часть спортсменов госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу. Остальные проходят амбулаторное лечение по месту жительства. Медицинскую помощь оказывают всем пациентам с симптомами острой кишечной инфекции. В Минздраве Коми оценили состояние заболевших как среднетяжёлое. Ведомство не видит угрозы их жизни.

Медицинские учреждения располагают необходимым запасом лекарств и средств дезинфекции. Врачи наблюдают за людьми, которые контактировали с заболевшими. Специалисты также поддерживают постоянную связь с медицинским штабом лыжного комплекса. Минздрав рекомендовал при первых симптомах кишечной инфекции сразу обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Следователи возбудили уголовное дело из-за массового заражения спортсменов. Эпидемиологическое и уголовное расследования продолжаются.

Ранее на базе отдыха в Новоселицком районе Ставропольского края отравились 97 человек. Среди заболевших оказались 84 гостя и 13 работников комплекса. Врачи предварительно диагностировали у них острый инфекционный гастроэнтерит. Пострадавшие жаловались на высокую температуру. Специалисты нашли на территории базы сальмонеллу. Следователи возбудили уголовное дело, которое взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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