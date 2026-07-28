В Барселоне более 130 человек пострадали в метро из-за пожара

МАДРИД, 28 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 136 человек получили ранения из-за возгорания, произошедшего в поезде в метрополитене Барселоны. Об этом 27 июля сообщила местная пожарная служба.
«Пожарные совместно со стражами порядка эвакуировали пассажиров из поезда и обнаружили небольшой очаг возгорания, который был оперативно устранен. Сотрудники скорой медицинской помощи оказали помощь 136 людям, из которых 39 были доставлены в больницы в состоянии легкой или средней тяжести», — говорится в заявлении на сайте пожарной службы.
Отмечается, что для ликвидации последствий происшествия было остановлено движение на затронутой линии метро.