В Барселоне более 130 человек пострадали в метро из-за пожара

«Пожарные совместно со стражами порядка эвакуировали пассажиров из поезда и обнаружили небольшой очаг возгорания, который был оперативно устранен. Сотрудники скорой медицинской помощи оказали помощь 136 людям, из которых 39 были доставлены в больницы в состоянии легкой или средней тяжести», — говорится в заявлении на сайте пожарной службы.