Хабаровчанин задержан за сотрудничество с разведкой Новой Зеландии

Горожанин из корыстных соображений установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, которая входит в разведывательный альянс «Пять глаз», как и США, Великобритания, Канада и Австралия, Новая Зеландия. Затем, по заданию иностранной спецслужбы, через иностранные мессенджеры и почтовые сервисы, он передал сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.