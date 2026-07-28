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Хабаровчанин задержан за сотрудничество с разведкой Новой Зеландии

Возбуждено уголовное дело о госизмене.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали 55-летнего местного жителя за сотрудничество с разведкой Новой Зеландии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Горожанин из корыстных соображений установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, которая входит в разведывательный альянс «Пять глаз», как и США, Великобритания, Канада и Австралия, Новая Зеландия. Затем, по заданию иностранной спецслужбы, через иностранные мессенджеры и почтовые сервисы, он передал сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

— Возбуждено и расследуется уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение государственной измены предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, — сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Напомним, в Хабаровске за госизмену и диверсии осудили 20-летнюю девушку.

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