Школьники из Миссисипи спасли своего турагента, который чуть не утонул в океане

Мужчина был примерно в 270 метрах от суши. Джонсон и Кроуфорд сразу вошли в воду и добрались до него. Джонсон, имеющий трёхлетний опыт работы спасателем в яхт-клубе Pass Christian, помог оценить ситуацию и вывести пострадавшего к берегу. Подростки оставались рядом с мужчиной до тех пор, пока он не оказался в безопасности. Позже они встретились с ним перед возвращением домой и узнали, что спасли Пати Луну — человека, который занимался организацией их поездки на Гавайи.