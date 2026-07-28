Останки человека в морозильной камере шокировали семью из США

Как уточняется, вход в запертую хозпостройку, где находился морозильник, удалось открыть уже в процессе уборки. Внутри лежало тело неизвестного мужчины. Прибывшие на место полицейские установили предварительный возраст погибшего — от 50 до 80 лет.