Останки человека в морозильной камере шокировали семью из США

На Аляске родственники скончавшегося местного жителя обнаружили человеческие останки в морозильной камере, когда разбирали дом после его смерти. Об этом информирует издание Juneau Independent.
Как уточняется, вход в запертую хозпостройку, где находился морозильник, удалось открыть уже в процессе уборки. Внутри лежало тело неизвестного мужчины. Прибывшие на место полицейские установили предварительный возраст погибшего — от 50 до 80 лет.
Внешних признаков огнестрельных или ножевых ранений на теле не зафиксировано. В правоохранительных органах подчеркнули, что связь находки с криминалом пока не подтверждена. Среди отрабатываемых версий — возможное родство погибшего с владельцем дома.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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