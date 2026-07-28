Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дым заполнил поезд: Пожар в метро Барселоны отправил десятки людей в больницы

Пожар произошёл в метро Барселоны, в результате происшествия медицинская помощь потребовалась 136 пассажирам. Из них 39 человек доставили в больницы с лёгкими и умеренными отравлениями дымом.

Источник: Life.ru

«Пожарные вместе с городской гвардией помогли эвакуировать пассажиров из поезда и взяли под контроль пожар небольших масштабов, который был быстро потушен. Экстренная медицинская служба оказала помощь 136 людям, 39 из которых доставила в различные близлежащие больницы в состоянии легкой или умеренной тяжести», — говорится в заявлении пожарной службы города.

Из-за возгорания остановили движение между станциями Ла-Сагрера и Каталунья. Возобновить работу участка планируют утром во вторник, причины пожара пока не называются.

Тем временем во Франции зафиксирован исторический максимум по площади лесных пожаров: огонь уничтожил уже более 116 тысяч гектаров земли. Нынешние показатели значительно превзошли предыдущий антирекорд 2022 года, когда сгорело 70 тысяч гектаров. В ликвидации крупнейшего в истории страны пожара задействовано около 2,5 тысяч спасателей, включая специалистов из Швейцарии. Дополнительную поддержку оказывают 1,5 тысячи военнослужащих и 1,2 тысячи сотрудников полиции, в задачи которых входит обеспечение безопасности и координация эвакуации населения из зоны бедствия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше