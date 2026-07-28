Дым заполнил поезд: Пожар в метро Барселоны отправил десятки людей в больницы

Тем временем во Франции зафиксирован исторический максимум по площади лесных пожаров: огонь уничтожил уже более 116 тысяч гектаров земли. Нынешние показатели значительно превзошли предыдущий антирекорд 2022 года, когда сгорело 70 тысяч гектаров. В ликвидации крупнейшего в истории страны пожара задействовано около 2,5 тысяч спасателей, включая специалистов из Швейцарии. Дополнительную поддержку оказывают 1,5 тысячи военнослужащих и 1,2 тысячи сотрудников полиции, в задачи которых входит обеспечение безопасности и координация эвакуации населения из зоны бедствия.