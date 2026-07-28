В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела серия взрывов

Серия взрывов была зафиксирована в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.
Спустя несколько минут после появления этой информации стало известно о еще одном подобном инциденте в столице Украины. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киеве звучат сирены, предупреждающие об опасности с воздуха.
Напомним, днём 27 июля сообщалось о двух мощных взрывах в городе Николаеве на юге Украины. Такое же происшествие было зафиксировано поздно вечером в Сумах. При этом в Николаеве и в части Сумской области объявлялась воздушная тревога.
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