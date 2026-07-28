Школьники вытащили тонущего человека из океана на Гавайях

Двое подростков из Миссисипи спасли мужчину, который начал тонуть у пляжа Вайкики. Как сообщает WLOX, позже школьники узнали о том, что вытащили из океана туристического агента, который организовал их же поездку на Гавайи.
Группа Mississippi Lions All-State Band прибыла на Гавайи для выступления возле Перл-Харбора в рамках мероприятий, посвящённых 250‑летию США. После концерта часть школьников отправилась на пляж. В этот момент Гриффин Джонсон и Мейсон Кроуфорд заметили человека, который находился далеко от берега и звал на помощь.
По данным WLOX, мужчина оказался в порядка 270 метрах от суши. Подростки без промедления вошли в океан и направились к нему. Джонсон, имеющий трёхлетний опыт работы спасателем в яхт-клубе, быстро оценил ситуацию, помог вывести пострадавшего к берегу. Они сопровождали мужчину до тех пор, пока он полностью не оказался в безопасности.
Перед возвращением домой школьники встретились с человеком, которого спасли. Тогда они узнали, что это был Пати Луна — турагент, занимавшийся организацией их поездки. Кроуфорд рассказал, что Луна признался: произошедшее сильно на него повлияло. Сам подросток отметил, что для него главным было то, что удалось помочь человеку. После встречи Луна пригласил ребят снова приехать на Гавайи.
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