Школьники вытащили тонущего человека из океана на Гавайях

Перед возвращением домой школьники встретились с человеком, которого спасли. Тогда они узнали, что это был Пати Луна — турагент, занимавшийся организацией их поездки. Кроуфорд рассказал, что Луна признался: произошедшее сильно на него повлияло. Сам подросток отметил, что для него главным было то, что удалось помочь человеку. После встречи Луна пригласил ребят снова приехать на Гавайи.