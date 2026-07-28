Президент «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер разбился насмерть на гидроцикле

В прошлом году Life.ru писал, что Эдуард Сандлер избил в общественной бане 19-летнего футболиста «Пари Нижний Новгород» Антона Мухина. Спортсмен получил закрытую черепно-мозговую травму и обратился в полицию. Позднее генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что состояние Мухина улучшалось, а врачи наблюдали положительную динамику. До аренды футболист провёл за нижегородскую команду десять матчей в чемпионате и шесть встреч в Кубке России. За «Динамо-Владивосток» он сыграл шесть матчей.