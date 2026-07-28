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Жителя Камчатки осудили за избиение чужого ребенка

Мужчина получил два года лишения свободы условно.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июля. /ТАСС/. Житель Камчатки получил два года лишения свободы условно за избиение чужого ребенка хоккейным снаряжением. Также суд взыскал с осужденного 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в краевой прокуратуре.

Суд установил, что в мае прошлого года фигурант приехал за своим ребенком в хоккейную школу и обнаружил отсутствие спортинвентаря. На площадке ледовой арены он увидел мальчика, который использовал спортивное снаряжение, принадлежащее его сыну. Подойдя к нему, он сорвал с восьмилетнего ребенка хоккейное снаряжение и ударил им по голове и руке. В лечебном учреждении у юного спортсмена диагностировали травму, квалифицированную как причинившую вред здоровью средней тяжести.

«Осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда удовлетворен на сумму 300 тыс. рублей», — говорится в сообщении.