Жителя Камчатки осудили за избиение чужого ребенка

Суд установил, что в мае прошлого года фигурант приехал за своим ребенком в хоккейную школу и обнаружил отсутствие спортинвентаря. На площадке ледовой арены он увидел мальчика, который использовал спортивное снаряжение, принадлежащее его сыну. Подойдя к нему, он сорвал с восьмилетнего ребенка хоккейное снаряжение и ударил им по голове и руке. В лечебном учреждении у юного спортсмена диагностировали травму, квалифицированную как причинившую вред здоровью средней тяжести.