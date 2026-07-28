В Испании более 170 тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров

Как пишет Associated Press со ссылкой на правительство, в Испании 79 000 человек были эвакуированы из своих домов в деревнях к западу от Мадрида и в провинции Кастельон, расположенной на восточном побережье, а ещё 30 000 человек были обязаны оставаться дома.