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28 июля беспилотную опасность объявили в 11 муниципалитетах Краснодарского края

Режим беспилотной опасности ввели в 11 муниципалитетах Краснодарского края. Об этом региональное управление МЧС сообщило в своём канале в «Максе».

Источник: Life.ru

«Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский округ, Ленинградский округ, Ейский, Щербиновский, Староминский, Каневской, Павловский, Крыловский, Кущевский, Тихорецкий, Брюховецкий районы», — говорится в сообщении.

Предупреждение распространили на округа и районы в северной и прибрежной частях Краснодарского края.

Накануне шесть мирных жителей Донецкой Народной Республики пострадали в результате атак ударных беспилотников, применённых Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Кроме того, в результате ударов повреждения получили объекты на территории сразу нескольких муниципальных образований. Речь идёт о городских округах Донецк, Горловка, Мариуполь, Снежное, Докучаевск и Дебальцево, а также о Волновахском, Великоновоселковском, Старобешевском и Шахтерском муниципальных округах. В общей сложности пострадали одно жилое домостроение, четыре объекта гражданской инфраструктуры, семь грузовых и двадцать легковых автомобилей.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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