Житель Камчатки получил условный срок за удар ребенка по голове

В Петропавловске-Камчатском суд вынес приговор 56-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении вреда здоровью восьмилетнего хоккеиста. Мужчине назначили два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.
Инцидент произошел в мае 2025 года в одной из хоккейных школ. По данным следствия, мужчина приехал забрать сына с тренировки, однако, не обнаружив его экипировку, заметил другого мальчика, использовавшего это снаряжение. После этого он сорвал с ребенка часть амуниции и нанес ею удары по голове и руке. Впоследствии врачи диагностировали у пострадавшего травмы средней тяжести.
Помимо условного наказания, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Осужденного обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
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