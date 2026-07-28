Житель Камчатки получил условный срок за удар ребенка по голове

Инцидент произошел в мае 2025 года в одной из хоккейных школ. По данным следствия, мужчина приехал забрать сына с тренировки, однако, не обнаружив его экипировку, заметил другого мальчика, использовавшего это снаряжение. После этого он сорвал с ребенка часть амуниции и нанес ею удары по голове и руке. Впоследствии врачи диагностировали у пострадавшего травмы средней тяжести.