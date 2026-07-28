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Хабаровчанин утонул при купании

Несчастный случай произошёл в районе Кировского затона.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске при купании в районе Кировского затона утонул 41-летний горожанин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Несчастный случай произошел в пределах улицы Архиповская Падь. Во время купания хабаровчанин пропал.

— Поиски были организованы спасателями краевой аварийно-спасательной службы, сотрудниками полиции. Мужчина не обнаружен, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Напомним, в Советско-Гаванском районе при купании в бухте утонул мужчина.

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