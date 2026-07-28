Стас Намин обвинил пасынка в намерении повесить двойное убийство на мать

— О произошедших событиях Намину стало известно со слов экс-жены, которая также рассказала, что, приехав в дом к матери, Роман Ткаченко набросился на нее сзади, обхватил за шею, отчего она потеряла сознание. После того как женщина пришла в себя, он сказал ей, что она убила сына и мать, и повесилась. На что она в течение нескольких часов уговаривала сына дать ей возможность похоронить близких. В результате чего Ткаченко сам позвонил в полицию, — говорится в материалах дела.