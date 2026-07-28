Стас Намин обвинил пасынка в намерении повесить двойное убийство на мать

Музыкант Стас Намин обвинил пасынка Романа Ткаченко, от которого отрекся после убийства родного сына и бывшей тещи, в том, что тот хотел возложить ответственность за совершенные деяния на свою мать. Об этом сказано в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.
— О произошедших событиях Намину стало известно со слов экс-жены, которая также рассказала, что, приехав в дом к матери, Роман Ткаченко набросился на нее сзади, обхватил за шею, отчего она потеряла сознание. После того как женщина пришла в себя, он сказал ей, что она убила сына и мать, и повесилась. На что она в течение нескольких часов уговаривала сына дать ей возможность похоронить близких. В результате чего Ткаченко сам позвонил в полицию, — говорится в материалах дела.
Также там сказано, что сама мать осужденного не помнит об этом, но «допускает, что это мог быть ее субъективный анализ событий», передает агентство.
Ткаченко осудили 31 марта. Его признали виновным в убийстве бабушки и брата и отправили за решетку на 18,5 года. Суд также постановил, что он после отбытия наказания не может менять место жительства. Впоследствии защита Ткаченко обжаловала приговор.
Злоумышленник частично признал вину в преступлении. Он говорил, что не помнит, как убивал родственников. Ткаченко объяснил это раздвоением личности.