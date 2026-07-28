В Барселоне из-за пожара в метро пострадали более 130 человек

Не менее 136 человек пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в поезде метрополитена в испанской Барселоне, сообщила местная пожарная служба.
Всех, кто находился в салоне, эвакуировали. Огнеборцы нашли очаг возгорания и оперативно ликвидировали его.
«Сотрудники скорой медицинской помощи оказали помощь 136 людям, из которых 39 были доставлены в больницы в состоянии легкой или средней тяжести», — уточнила пожарная служба.
Из-за инцидента движение по линии метро было временно остановлено.
Напомним, 23 июля стало известно о пожаре, который произошел в Варшаве. Огонь начался в здании, где находится автосалон и автосервис американской компании. В конце мая в туннеле, соединяющем Нью-Йорк и Нью-Джерси, загорелся поезд. Пожар тушили около трёх часов. Пострадали пять работников, двое из которых были доставлены в больницу.