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В Барселоне из-за пожара в метро пострадали более 130 человек

В поезде метрополитена в Барселоне вспыхнул пожар, в результате которого пострадали как минимум 136 человек.

Источник: Аргументы и факты

Не менее 136 человек пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в поезде метрополитена в испанской Барселоне, сообщила местная пожарная служба.

Всех, кто находился в салоне, эвакуировали. Огнеборцы нашли очаг возгорания и оперативно ликвидировали его.

«Сотрудники скорой медицинской помощи оказали помощь 136 людям, из которых 39 были доставлены в больницы в состоянии легкой или средней тяжести», — уточнила пожарная служба.

Из-за инцидента движение по линии метро было временно остановлено.

Напомним, 23 июля стало известно о пожаре, который произошел в Варшаве. Огонь начался в здании, где находится автосалон и автосервис американской компании. В конце мая в туннеле, соединяющем Нью-Йорк и Нью-Джерси, загорелся поезд. Пожар тушили около трёх часов. Пострадали пять работников, двое из которых были доставлены в больницу.