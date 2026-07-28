Биолог Хряпин сказал, как ядовитые пауки каракурты попадают в Подмосковье

«На самом деле, у меня нет сведений, что за последние годы в Москве действительно нашли живого каракурта. Такие пауки в этом регионе не водятся в силу недостаточного количества теплых дней в году и отсутствия традиционной для них среды обитания — степи и полупустыни», — объяснил эксперт.