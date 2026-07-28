Биолог Хряпин сказал, как ядовитые пауки каракурты попадают в Подмосковье

Смертельно опасные пауки каракурты не являются обитателями столичного региона, встретить их можно только в степной зоне. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил биолог и энтомолог Роман Хряпин.
«На самом деле, у меня нет сведений, что за последние годы в Москве действительно нашли живого каракурта. Такие пауки в этом регионе не водятся в силу недостаточного количества теплых дней в году и отсутствия традиционной для них среды обитания — степи и полупустыни», — объяснил эксперт.
Хряпин уточнил, что единичный экземпляр могут завезти в Москву случайно с грузами из Оренбуржья, Саратовской, Астраханской областей, Калмыкии, Крыма и других регионов, где есть степи и полупустыни и обитают каракурты.
«Конкретно в подмосковном лесу этот паук жить не приспособлен. Экземпляр могут завезти, может ветром занести молодого паучка на паутине, но это не создаст устойчивую популяцию. В более южных регионах, где есть степи и полупустыни, каракурты представляют определенную угрозу», — подытожил он.
Каракурт или «черная вдова» — один из самых опасных видов пауков. Наибольшую угрозу для человека представляют самки, размер которых составляет от одного до двух сантиметров, самцы значительно меньше.