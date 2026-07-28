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Взрыв газопровода разрушил магазин в Шымкенте

Газопровод взорвался в Шымкенте — взрывной волной было разрушено здание магазина. Полиция выясняет обстоятельства случившегося, передает «Седьмой канал».

Источник: Седьмой канал

В рамках следствия допрашиваются лица, имеющие отношение к делу, а также устанавливается размер причиненного материального ущерба.

Для выяснения точной причины случившегося назначены судебно-медицинская и судебная пожарно-техническая экспертизы. В правоохранительных органах сообщили, что следственные действия по всестороннему выяснению всех обстоятельств продолжаются.

Инцидент также прокомментировали в местном филиале QazaqGaz Aimaq.

"На место происшествия оперативно прибыли специалисты аварийно-диспетчерской службы. В ходе обследования установлено, что при проведении земляных работ не была соблюдена охранная зона газопровода.

В результате был поврежден полиэтиленовый газопровод диаметром 90 мм. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Также проводится проверка, не получили ли повреждения другие участки газопровода", — заявил и.о. руководителя шымкентского производственного филиала компании Елдар Куандык.