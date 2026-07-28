Взрыв газопровода разрушил магазин в Шымкенте

В результате был поврежден полиэтиленовый газопровод диаметром 90 мм. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Также проводится проверка, не получили ли повреждения другие участки газопровода", — заявил и.о. руководителя шымкентского производственного филиала компании Елдар Куандык.