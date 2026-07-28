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Собянин: 12 летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Силы противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников, которые направлялись к столице. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников, которые направлялись к столице. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Двенадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны России, — написал он у себя в канале в МАКС.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

27 июля один человек погиб, еще двое получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины по Белгородской области. Согласно информации оперативного штаба, в Белгороде украинский беспилотник ударил по коммерческому объекту.

В этот же день в Ростове-на-Дону вспыхнули пожары на территории частного предприятия, складов и нескольких частных домов в результате падения беспилотников. Разрушения были зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах.

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