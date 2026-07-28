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28 июля ПВО уничтожила 22 беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили 22 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

27 июля шесть мирных жителей ДНР пострадали от атак ударных БПЛА ВСУ. В Донецке, в Ворошиловском районе, ранения получил местный житель 1981 года рождения. В селе Коммуна от удара по автомобилю пострадал молодой человек 2005 года рождения — его ранения классифицированы как средней степени тяжести. На трассе «Дебальцево — Светлодарск» ранены женщина 1974 г. р. и мужчина 1975 г. р. В Приморском районе Мариуполя пострадала женщина 1950 г. р. В Великоновоселковском округе при ударе по машине ранен мужчина 1991 г. р.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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