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Собянин сообщил о ликвидации уже 22 беспилотников, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще десять дронов, которые летели на Москву. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще десять дронов, которые летели на Москву. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Сбиты еще десять БПЛА, летевших на Москву, — написал глава города в канале в мессенджере МАКС.

Ранее было уничтожено 12 беспилотников, которые направлялись к столице, в результате за ночь силы ПВО сбили 22 дрона.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников.

27 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в результате ночной атаки в Ростове-на-Дону погибла супружеская пара, еще пять человек пострадали. Он уточнил, что один из пострадавших получил легкие ранения, ему оказали медпомощь на месте. Остальных доставили в больницу.

Также пожары на территории частного предприятия, складов и нескольких частных домов произошли в результате падения беспилотников ВСУ в Ростове-на-Дону.

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