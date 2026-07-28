Собянин сообщил о ликвидации уже 22 беспилотников, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще десять дронов, которые летели на Москву. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Сбиты еще десять БПЛА, летевших на Москву, — написал глава города в канале в мессенджере МАКС.
Ранее было уничтожено 12 беспилотников, которые направлялись к столице, в результате за ночь силы ПВО сбили 22 дрона.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников.
27 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в результате ночной атаки в Ростове-на-Дону погибла супружеская пара, еще пять человек пострадали. Он уточнил, что один из пострадавших получил легкие ранения, ему оказали медпомощь на месте. Остальных доставили в больницу.
Также пожары на территории частного предприятия, складов и нескольких частных домов произошли в результате падения беспилотников ВСУ в Ростове-на-Дону.