В Иркутске пресекли работу подпольного канала телефонных мошенников

В Иркутске сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью регионального Главка МВД совместно с коллегами из УФСБ пресекли работу нелегального канала связи, который использовался для совершения мошеннических звонков.
25-летняя местная жительница откликнулась на объявление о подработке в интернете и по указанию анонимного куратора установила у себя дома GSM-шлюз — оборудование, позволяющее дистанционно управлять большим количеством сим-карт.
Через него злоумышленники звонили гражданам с российских номеров, скрывая своё реальное местонахождение. Девушка регулярно меняла сим-карты по инструкции, поддерживая работу устройства. В ходе обыска в её квартире оперативники изъяли сим-бокс на 16 каналов и около 200 сим-карт.
В ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что установлены двое потерпевших — жители Иркутска и Рязани, которым поступали звонки через этот канал.
Общая сумма ущерба превысила 700 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по факту незаконного использования абонентского оборудования и мошенничества.
— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и другие возможные потерпевшие. Расследование продолжается, — отметили в ГУ МВД России по Иркутской области.