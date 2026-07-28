Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске пресекли работу подпольного канала телефонных мошенников

25-летняя девушка обслуживала сим-бокс на 16 каналов и помогла похитить более 700 тысяч.

Источник: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью регионального Главка МВД совместно с коллегами из УФСБ пресекли работу нелегального канала связи, который использовался для совершения мошеннических звонков.

25-летняя местная жительница откликнулась на объявление о подработке в интернете и по указанию анонимного куратора установила у себя дома GSM-шлюз — оборудование, позволяющее дистанционно управлять большим количеством сим-карт.

Через него злоумышленники звонили гражданам с российских номеров, скрывая своё реальное местонахождение. Девушка регулярно меняла сим-карты по инструкции, поддерживая работу устройства. В ходе обыска в её квартире оперативники изъяли сим-бокс на 16 каналов и около 200 сим-карт.

В ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что установлены двое потерпевших — жители Иркутска и Рязани, которым поступали звонки через этот канал.

Общая сумма ущерба превысила 700 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по факту незаконного использования абонентского оборудования и мошенничества.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и другие возможные потерпевшие. Расследование продолжается, — отметили в ГУ МВД России по Иркутской области.