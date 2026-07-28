В Иркутске пресекли работу подпольного канала телефонных мошенников

Через него злоумышленники звонили гражданам с российских номеров, скрывая своё реальное местонахождение. Девушка регулярно меняла сим-карты по инструкции, поддерживая работу устройства. В ходе обыска в её квартире оперативники изъяли сим-бокс на 16 каналов и около 200 сим-карт.