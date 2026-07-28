В Чечне врачи спасли новорождённого после пяти минут клинической смерти

Медики обнаружили отслойку плаценты, замедление сердцебиения у плода и полный разрыв матки по рубцу от предыдущих операций. Женщину срочно перевели в операционную, где через пять минут на свет появился мальчик весом 3100 граммов и ростом 51 сантиметр.