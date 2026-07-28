В Чечне врачи спасли новорождённого после пяти минут клинической смерти

Медики обнаружили отслойку плаценты, замедление сердцебиения у плода и полный разрыв матки по рубцу от предыдущих операций. Женщину срочно перевели в операционную, где через пять минут на свет появился мальчик весом 3100 граммов и ростом 51 сантиметр.
«У младенца при рождении отсутствовали сердцебиение и пульсация пуповины. Однако экстренные реанимационные мероприятия дали результат: уже на пятой минуте медики зафиксировали первый удар сердца, а к пятнадцатой минуте состояние крохи удалось полностью стабилизировать», — сообщила Яскиева.
Сейчас ребёнок находится в безопасности, его состояние остаётся стабильным.
Ранее медики Российской детской клинической больницы Минздрава сохранили руку 17-летнему горнолыжнику, которому грозила ампутация из-за тяжёлой травмы. Заведующий отделением детской и сердечно-сосудистой хирургии Игорь Серков пояснил, что медики выделили все повреждённые ткани и восстановили порванные нервы плеча. Для этого они пересадили фрагменты подкожных нервов, взятые с обеих ног пациента. Дефект артерии тоже удалось закрыть.
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