Может обездвижить: таёжник Кулеш увидел тайную опасность на пути Усольцевых

Опытный турист и депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш, изучив маршрут пропавшей семьи Усольцевых, в эксклюзивном комментарии aif.ru подтвердил: трое человек, включая маленького ребенка, действительно могли бесследно исчезнуть в этом районе.
Таежник на минувших выходных лично посетил Кутурчинское Белогорье, чтобы пройти тем же маршрутом, которым, предположительно, следовали Усольцевы.
«На вопрос, могут ли там бесследно пропасть три человека, я отвечаю: безусловно, да. При всей кажущейся очевидности направления движения от скал в сторону поселка Кутурчин, путь без тропы невероятно сложен. Это сплошные завалы из огромных сиенитовых глыб, поросшие толстым слоем лишайника и мха, который скользит под ногой даже в сухую погоду», — описал увиденное Кулеш.
Он обратил внимание на особую опасность рельефа на участке примерно в два километра от скал. Между камнями существуют глубокие ниши и провалы, в которых теоретически можно попытаться укрыться от непогоды, но куда также легко провалиться и получить травму. Глубины падения, по его оценке, достаточно для серьезных повреждений, способных обездвижить человека, а высокая растительность и мох надежно скрывают любые следы присутствия.
«Когда был на маршруте, всё время представлял, каково это — с пятилетним ребенком оказаться там, наверху, когда погода стремительно портится, начинается холодный дождь, переходящий в снег», — добавил Кулеш.
Сергей, Ирина и их дочь Арина Усольцевы пропали в конце сентября прошлого года. По имеющейся информации, они собирались совершить однодневный поход на Кутурчинском Белогорье. У начала предполагаемого маршрута нашли машину, которой пользовалась семья, больше никаких следов двоих взрослых и ребенка не было обнаружено.
Ранее Кулеш рассказал, что после того, как прошел маршрутом Усольцевых, сделал однозначный вывод: в районе исчезновения семьи совсем несложно заблудиться, тем более в непогоду.