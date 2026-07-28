Может обездвижить: таёжник Кулеш увидел тайную опасность на пути Усольцевых

Он обратил внимание на особую опасность рельефа на участке примерно в два километра от скал. Между камнями существуют глубокие ниши и провалы, в которых теоретически можно попытаться укрыться от непогоды, но куда также легко провалиться и получить травму. Глубины падения, по его оценке, достаточно для серьезных повреждений, способных обездвижить человека, а высокая растительность и мох надежно скрывают любые следы присутствия.