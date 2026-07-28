Житель Камчатки, ударивший ребёнка хоккейным снаряжением, получил условный срок

Инцидент произошёл в мае 2025 года в хоккейной школе. Мужчина приехал за сыном, но не обнаружил его спортивный инвентарь. Затем он увидел ребёнка, который использовал снаряжение его сына. Мужчина подошёл к юному хоккеисту, снял с него амуницию и ударил ею мальчика по голове и руке. Врачи диагностировали у ребёнка травму средней тяжести, которая привела к длительному расстройству здоровья.