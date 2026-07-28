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Собянин сообщил об отражении атаки уже 33 направлявшихся к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны сбили еще 11 БПЛА, которые направлялись к Москве. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны сбили еще 11 БПЛА, которые направлялись к Москве. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Минобороны России была отражена атака 11 беспилотников, — написал он в канале в мессенджере МАКС.

Ранее было уничтожено 22 дрона, направлявшихся к столице, в результате за ночь силы ПВО ликвидировали 33 БПЛА.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников.

27 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в результате ночной атаки в Ростове-на-Дону погибла супружеская пара, еще пять человек пострадали. Он уточнил, что один из пострадавших получил легкие ранения, ему оказали медицинскую помощь на месте. Остальных доставили в больницу.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин передавал, что многоквартирный дом был поврежден после воздушной атаки на населенный пункт. Для его жителей развернули пункт временного размещения.

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