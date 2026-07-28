Количество сбитых дронов при атаке на Москву увеличилось до 33

Ранее сообщалось, что над Запорожской областью зафиксировали высокую активность беспилотников ВСУ. Средства противовоздушной обороны работали по воздушным целям, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он попросил жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не снимать работу ПВО.