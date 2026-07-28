В Уссурийске осудят 14-летнего подростка за кражу денег с чужой карты

Ребята отправились по магазинам и оплатили покупки и услуги в нескольких торговых точках Уссурийска. Все операции прошли успешно — счет владелицы опустел на несколько тысяч рублей. Однако потерпевшая заметила пропажу и обратилась в полицию. Следователи быстро установили личности злоумышленников.