Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Еще 12 направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 12 беспилотников, летевших к столице. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 12 беспилотников, летевших к столице. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожены 12 вражеских БПЛА, летевших на Москву, — написал он в канале в мессенджере МАКС.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

27 июля беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Белгород, в результате чего пострадали 12 человек, в том числе двое детей.

26 июля мэр города Горловки ДНР Иван Приходько сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА на населенный пункт погибли четыре мирных жителя.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше