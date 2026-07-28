Собянин: Еще 12 направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 12 беспилотников, летевших к столице. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожены 12 вражеских БПЛА, летевших на Москву, — написал он в канале в мессенджере МАКС.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.
27 июля беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Белгород, в результате чего пострадали 12 человек, в том числе двое детей.
26 июля мэр города Горловки ДНР Иван Приходько сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА на населенный пункт погибли четыре мирных жителя.