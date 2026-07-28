На Камчатке выясняют причины гибели морских птиц на Халактырском пляже

А ранее на побережье Приморья зафиксировали массовый выброс одной из самых ядовитых рыб планеты. В устье реки Партизанской было обнаружено свыше двадцати мёртвых рыб фугу. Эксперты связывают это явление с аномальным повышением температуры воды. В текущем году тропические виды всё чаще регистрируются у российских берегов. Рыба фугу и ранее встречалась в этих водах, но сейчас её популяция значительно увеличилась: рыбаки регулярно вылавливают её в свои сети. Кроме того, ситуацию усугубляет присутствие акул.