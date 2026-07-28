Сотрудники МЧС ищут женщину, пропавшую во время сбора дикоросов на Сахалине

Ранее в Красноярске нашли останки 20-летней студентки, которая пропала в январе 2026 года. Их обнаружили в лесу рядом с лыжным стадионом «Ветлужанка» на улице Елены Стасовой. Экспертиза подтвердила личность девушки. Рядом следователи нашли одежду, паспорт и мобильный телефон. Студентка вышла из дома в ночь на 14 января, после чего камера наблюдения зафиксировала её возле автозаправки. Следственный комитет возбудил уголовное дело и назначил исследования для установления причины смерти.