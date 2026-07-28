Тела в скалах: названа главная сложность в районе поисков Усольцевых

Депутат оценил масштаб бедствия, подчеркнув, что потенциальная зона, где могли оказаться пропавшие, огромна. Площадь возможного поиска составляет от 20 до 30 квадратных километров, а то и больше. Ситуацию осложняет и климатический фактор: высокая растительность маскирует всё, что находится на земле, а устойчивый снежный покров ложится уже в октябре, делая дальнейшие попытки найти людей бесперспективными до весны.