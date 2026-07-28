Тела в скалах: названа главная сложность в районе поисков Усольцевых

Поисковая операция в Кутурчинском Белогорье в районе горы Буратинка, где исчезла семья Усольцевых, сопряжена с исключительными трудностями. Как сообщил aif.ru депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш, результата можно добиться только с помощью сплошного прочесывания на огромной территории, иначе обнаружить людей практически невозможно.
Таёжник на минувших выходных прошёл тем же маршрутом, которым предположительно следовали Усольцевы.
«Поиск людей, не подающих признаков жизни, в такой местности возможен исключительно способом прочесывания цепочками, когда поисковики идут на расстоянии двух-трех метров друг от друга, — разъяснил Кулеш. — В противном случае вы запросто пройдете мимо лежащих в глубокой расщелине вещей или останков и просто не увидите их из-за рельефа».
Депутат оценил масштаб бедствия, подчеркнув, что потенциальная зона, где могли оказаться пропавшие, огромна. Площадь возможного поиска составляет от 20 до 30 квадратных километров, а то и больше. Ситуацию осложняет и климатический фактор: высокая растительность маскирует всё, что находится на земле, а устойчивый снежный покров ложится уже в октябре, делая дальнейшие попытки найти людей бесперспективными до весны.
Сергей и Ирина Усольцевы, а также их дочь Арина пропали в конце сентября прошлого года. По имеющейся информации, они собирались совершить однодневный поход на Кутурчинском Белогорье. У начала предполагаемого маршрута нашли машину, которой пользовалась семья, больше никаких следов двоих взрослых и ребенка не было обнаружено.
Ранее Кулеш рассказал, что после того, как прошел маршрутом Усольцевых, сделал однозначный вывод: в районе исчезновения семьи совсем несложно заблудиться, тем более в непогоду.