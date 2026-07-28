Вблизи Москвы сбиты 73 беспилотников

Силы ПВО сбили 73 беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения БПЛА работают экстренные службы.
С начала ночи в районе московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский вводились ограничения на использование воздушного пространства. С 4:40 мск Домодедово полностью остановил прием и отправку самолетов.
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