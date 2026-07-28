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Пятеро подростков не смогли выбраться на берег во время купания в Каспийском море в Актау

В Актау пятеро подростков не смогли выбраться на берег во время купания в Каспийском море из-за сильных волн. Им на помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: МЧС РК

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Актау на побережье Каспийского моря сотрудники МЧС спасли пятерых подростков.

"Во время купания из-за сильного волнения на море подростки не смогли самостоятельно добраться до берега.

Спасатели оперативно отреагировали на ситуацию, незамедлительно пришли на помощь и благополучно доставили всех подростков на берег", — сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что в медицинской помощи спасенные не нуждались.

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