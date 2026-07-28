Пятеро подростков не смогли выбраться на берег во время купания в Каспийском море в Актау

"Во время купания из-за сильного волнения на море подростки не смогли самостоятельно добраться до берега.
Спасатели оперативно отреагировали на ситуацию, незамедлительно пришли на помощь и благополучно доставили всех подростков на берег", — сообщили в ведомстве.
В МЧС уточнили, что в медицинской помощи спасенные не нуждались.
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