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Три интим-салона закрыли в Хабаровске и Владивостоке

Заведения работали под видом массажных кабинетов.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске и Владивостоке полицейские закрыли три интим-салона, работавших под видом массажных кабинетов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Заведения действовали в Приморье с 2018 года, а в Хабаровске с 2024 года. Они находились в съемных коммерческих помещениях с кроватями, саунами и мини-барами. Задержаны организаторы, зарегистрированные как предприниматели — 28-летний и 32-летняя жители Владивостока, и их бухгалтер. Также задержаны семь проституток в возрасте от 24 до 42 лет. Одна из них работает кассиром, другая учится в вузе, и пятеро официально не трудоустроены.

— Возбуждены уголовные дела об организации и содержании притона для занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ) и вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК РФ), — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Напомним, организаторов сети интим-салонов задержали в Хабаровском крае.