Три интим-салона закрыли в Хабаровске и Владивостоке

Заведения действовали в Приморье с 2018 года, а в Хабаровске с 2024 года. Они находились в съемных коммерческих помещениях с кроватями, саунами и мини-барами. Задержаны организаторы, зарегистрированные как предприниматели — 28-летний и 32-летняя жители Владивостока, и их бухгалтер. Также задержаны семь проституток в возрасте от 24 до 42 лет. Одна из них работает кассиром, другая учится в вузе, и пятеро официально не трудоустроены.