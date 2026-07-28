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Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 73 БПЛА, летевших на столицу

Силы противовоздушной обороны сбили еще 28 дронов, которые направлялись к Москве. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны сбили еще 28 дронов, которые направлялись к Москве. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— 28 БПЛА уничтожены системой ПВО Министерства обороны России, — написал он в мессенджере МАКС.

До этого было ликвидировано 45 беспилотников, направлявшихся к Москве, в результате за ночь силы ПВО сбили 73 дрона.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

27 июля один человек погиб, еще двое получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины по Белгородской области. Согласно информации оперативного штаба, в Белгороде украинский дрон ударил по коммерческому объекту.

В этот же день в Ростове-на-Дону вспыхнули пожары на территории частного предприятия, складов и нескольких частных домов в результате падения беспилотников. Разрушения были зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах.

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