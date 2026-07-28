Трагедия в Приморье: Ребёнок сгорел от менингита за 3 дня

Ранее в Санкт-Петербурге умер семилетний мальчик, которого зажали автоматические ворота на Коломенской улице. Ребёнок пытался пройти на футбольное поле через закрытый двор. В этот момент водитель дистанционно запустил механизм, не заметив мальчика. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Хирурги провели трепанацию, после чего пациента подключили к аппаратам жизнеобеспечения. Ребёнок умер в реанимации через пять дней после происшествия. Информацию о его смерти подтвердила мать.