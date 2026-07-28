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Трагедия в Приморье: Ребёнок сгорел от менингита за 3 дня

В школе Хорольского округа Приморского края умер ребёнок. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти мальчика стал менингит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Диагноз подтвердился», — сказал собеседник агентства.

Мальчик почувствовал себя плохо 30 апреля. По данным Министерства здравоохранения Приморья, родственники не обращались за медицинской помощью. Ребёнок умер 3 мая в здании школы. В краевом управлении Следственного комитета сообщили, что родители мальчика ранее не состояли на учёте. Семью характеризовали как благополучную.

Ранее в Санкт-Петербурге умер семилетний мальчик, которого зажали автоматические ворота на Коломенской улице. Ребёнок пытался пройти на футбольное поле через закрытый двор. В этот момент водитель дистанционно запустил механизм, не заметив мальчика. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Хирурги провели трепанацию, после чего пациента подключили к аппаратам жизнеобеспечения. Ребёнок умер в реанимации через пять дней после происшествия. Информацию о его смерти подтвердила мать.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.