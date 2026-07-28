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Собянин: Силы ПВО уничтожили еще восемь БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили еще восемь БПЛА, летевших к столице. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны сбили еще восемь БПЛА, летевших к столице. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву, — написал он в мессенджере МАКС.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

27 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки в Ростове-на-Дону погибла супружеская пара, еще пять жителей пострадали. Он уточнил, что один из пострадавших получил легкие ранения, ему оказали медпомощь на месте, остальных доставили в больницу.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин передавал, что многоквартирный дом был поврежден после воздушной атаки на населенный пункт. Для его жителей развернули пункт временного размещения.

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