Собянин: Силы ПВО уничтожили еще восемь БПЛА на подлете к Москве

27 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки в Ростове-на-Дону погибла супружеская пара, еще пять жителей пострадали. Он уточнил, что один из пострадавших получил легкие ранения, ему оказали медпомощь на месте, остальных доставили в больницу.