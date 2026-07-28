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ПВО за утро 28 июля уничтожила уже 81 дрон, летевший на Москву

Уничтожены ещё 36 вражеских БПЛА, летевших на Москву. Таким образом, в общей сложности за ночь силы ПВО сбили 81 беспилотник, направлявшихся к столице. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Источник: Life.ru

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации мэра столицы Сергея Собянина.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Тем временем шесть мирных жителей Донецкой Народной Республики пострадали в результате атак ударных беспилотников, применённых Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Кроме того, в результате ударов повреждения получили объекты на территории сразу нескольких муниципальных образований. Речь идёт о городских округах Донецк, Горловка, Мариуполь, Снежное, Докучаевск и Дебальцево, а также о Волновахском, Великоновоселковском, Старобешевском и Шахтерском муниципальных округах. В общей сложности пострадали одно жилое домостроение, четыре объекта гражданской инфраструктуры, семь грузовых и двадцать легковых автомобилей.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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