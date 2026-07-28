ПВО за утро 28 июля уничтожила уже 81 дрон, летевший на Москву

Тем временем шесть мирных жителей Донецкой Народной Республики пострадали в результате атак ударных беспилотников, применённых Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Кроме того, в результате ударов повреждения получили объекты на территории сразу нескольких муниципальных образований. Речь идёт о городских округах Донецк, Горловка, Мариуполь, Снежное, Докучаевск и Дебальцево, а также о Волновахском, Великоновоселковском, Старобешевском и Шахтерском муниципальных округах. В общей сложности пострадали одно жилое домостроение, четыре объекта гражданской инфраструктуры, семь грузовых и двадцать легковых автомобилей.