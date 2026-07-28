Тропа смерти: таёжники исследовали путь Усольцевых и нашли жуткие вещи

Кутурчинское Белогорье продолжает хранить свою страшную тайну. Спустя месяцы после загадочного исчезновения семьи Усольцевых депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный походник Алексей Кулеш лично отправился к печально известной скале Буратинка. Его цель была предельно конкретной: пройти предположительно тем же маршрутом и на собственном опыте понять, могут ли двое взрослых и пятилетний ребенок бесследно раствориться в сибирской тайге.
Смертельная ловушка.
Кулеш сделал однозначный вывод: заблудиться здесь может даже подготовленный турист. Рельеф нагорья коварен, а погода меняется мгновенно, превращая живописный склон в смертельную западню. Опытный походник признался, что на всем маршруте его не покидали мысли о пропавшей семье.
«Отвечая на вопрос, есть ли там где заблудиться, скажу прямо: да, безусловно, — заявил Кулеш в эксклюзивном комментарии aif.ru. — Тропа наверху хоть и промаркирована, но выход на неё совершенно неочевиден. Без точной метки в навигаторе или хотя бы в телефоне вернуться обратно на ту же тропу непросто».
Отдельно депутат отметил нюанс, касающийся связи. По его наблюдениям, непосредственно на самих скалах сейчас уверенно работает сотовая связь и даже мобильный интернет на скорости 4G.
Как исчезают без следа.
Главная опасность, по наблюдениям таежника, кроется в двух километрах от скал. Там цивилизованная маркировка заканчивается, и начинается хаос из огромных валунов, поросших мхом и лишайником.
«Путь без тропы невероятно сложен. Это сплошные завалы из огромных сиенитовых глыб, поросшие толстым слоем мха, который скользит под ногой даже в сухую погоду, — описал Кулеш. — Всё время представлял, каково это — с пятилетним ребенком оказаться там, наверху, когда погода стремительно портится, начинается холодный дождь, переходящий в снег».
Именно в этом хаосе камней, по мнению походника, и кроется разгадка бесследного исчезновения. Между глыбами зияют глубокие ниши и провалы. В попытке укрыться от ледяного ветра и осадков уставшие путники могли спуститься в такую расщелину, получить травму или просто не суметь выбраться наружу из-за обездвиживания. Высокая трава и густой мох работают как идеальная маскировка, мгновенно скрывая любые следы.
30 квадратных километров молчания и упущенное время.
Отдельно Кулеш остановился на критической проблеме поисковой операции. По его оценке, потенциальная зона, в которой могли оказаться Сергей, Ирина и маленькая Арина, составляет минимум 20−30 квадратных километров сложнейшего рельефа. Найти людей, не подающих признаков жизни, там можно только одним способом.
«Поиск возможен исключительно способом прочесывания цепочками, когда поисковики идут на расстоянии двух-трех метров друг от друга, — разъяснил депутат. — В противном случае вы запросто пройдете мимо лежащих в глубокой расщелине вещей или останков и просто не увидите их из-за рельефа».
Эксперт подчеркнул, что время для эффективных поисков было упущено катастрофически быстро. Уже в октябре в этой местности ложится устойчивый снежный покров, который сводит на нет все визуальные усилия волонтеров и спасателей, делая дальнейшие попытки обнаружить семью бесперспективными до весенней оттепели.
Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы пропали в конце сентября прошлого года. По имеющейся информации, они собирались совершить однодневный поход на Кутурчинском Белогорье. Автомобиль, которым пользовалась семья, был найден у начала предполагаемого маршрута, однако никаких следов троих человек с тех пор обнаружено не было.