Тропа смерти: таёжники исследовали путь Усольцевых и нашли жуткие вещи

«Отвечая на вопрос, есть ли там где заблудиться, скажу прямо: да, безусловно, — заявил Кулеш в эксклюзивном комментарии aif.ru. — Тропа наверху хоть и промаркирована, но выход на неё совершенно неочевиден. Без точной метки в навигаторе или хотя бы в телефоне вернуться обратно на ту же тропу непросто».