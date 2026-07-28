Барнаульские врачи спасли дачника из Новосибирской области после укуса гадюки

Житель Новосибирской области стал пациентом центра острых отравлений БСМП № 2 в Барнауле после укуса гадюки. Мужчина собирался покосить траву на даче в Тальменском районе Алтайского края, но пренебрёг мерами безопасности и не надел высокие сапоги, сообщает издание «Катунь 24».
«Ведь знал, что есть змеи, а тут подумал, что обойдется — и переобуваться не стал. Ошибся», — рассказывает Николай.
Скорую помощь мужчина вызывать не хотел, надеясь, что яд не подействует, но соседи настояли. Его доставили в Тальменскую ЦРБ, где ввели противогадючную сыворотку, затем перевели в центр острых отравлений БСМП № 2. Сейчас Николай выписан с улучшением. Траву на участке он так и не покосил, но, как шутит сам, это меньшее из зол.