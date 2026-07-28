Барнаульские врачи спасли дачника из Новосибирской области после укуса гадюки

Скорую помощь мужчина вызывать не хотел, надеясь, что яд не подействует, но соседи настояли. Его доставили в Тальменскую ЦРБ, где ввели противогадючную сыворотку, затем перевели в центр острых отравлений БСМП № 2. Сейчас Николай выписан с улучшением. Траву на участке он так и не покосил, но, как шутит сам, это меньшее из зол.