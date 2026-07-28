В Пермском крае из реки достали тело женщины

Тело женщины достали из реки в Пермском крае, сообщили в региональном МЧС.
Сообщение о происшествии на воде в Нытвенском городском округе поступило 27 июля в 12.30. В районе деревни Удалы сотрудники Пермской краевой службы спасения достали из реки Сюзьвы тело женщины. Её личность установили, тело передали полицейским для выяснения причин гибели.
От РСЧС на месте работали 10 человек и три единицы техники.
Напомним, в тот же день в Пермском муниципальном округе у деревни Усть‑Тары на берегу Камы нашли тело мужчины. Днём ранее тело утонувшего мужчины достали из Сылвы. 27 июля стал самым жарким днём за три года. Температура на большинстве метеостанций поднялась выше +33 градусов.
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