За лошадь на дороге владельцу пришлось заплатить 1,1 млн

Мужчина не спешил исполнять решение, и приставы возбудили исполнительное производство. Чтобы побудить должника к расчёту, на его имущество — трактор МТЗ 2023 года выпуска — наложили арест. Когда владелец понял, что технику могут изъять и продать, он полностью погасил задолженность. Однако за просрочку ему дополнительно начислили исполнительский сбор в размере 32 тысяч рублей.