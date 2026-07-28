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За лошадь на дороге владельцу пришлось заплатить 1,1 млн

В Доволенском районе судебные приставы взыскали с владельца лошади более 1,1 миллиона рублей за ущерб, причинённый в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Инцидент произошёл, когда оставшееся без присмотра животное вышло на проезжую часть, и на него совершил наезд автомобиль. Водитель обратился в суд, который обязал хозяина лошади возместить стоимость восстановления повреждённой машины.

Мужчина не спешил исполнять решение, и приставы возбудили исполнительное производство. Чтобы побудить должника к расчёту, на его имущество — трактор МТЗ 2023 года выпуска — наложили арест. Когда владелец понял, что технику могут изъять и продать, он полностью погасил задолженность. Однако за просрочку ему дополнительно начислили исполнительский сбор в размере 32 тысяч рублей.