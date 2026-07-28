За лошадь на дороге владельцу пришлось заплатить 1,1 млн

Инцидент произошёл, когда оставшееся без присмотра животное вышло на проезжую часть, и на него совершил наезд автомобиль. Водитель обратился в суд, который обязал хозяина лошади возместить стоимость восстановления повреждённой машины.
Мужчина не спешил исполнять решение, и приставы возбудили исполнительное производство. Чтобы побудить должника к расчёту, на его имущество — трактор МТЗ 2023 года выпуска — наложили арест. Когда владелец понял, что технику могут изъять и продать, он полностью погасил задолженность. Однако за просрочку ему дополнительно начислили исполнительский сбор в размере 32 тысяч рублей.