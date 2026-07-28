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Житель Черемхова осуждён на 4 месяца принудительных работ за неуплату алиментов

IrkutskMedia, 28 июля. Черемховский городской суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, признанному виновным в неуплате алиментов. Судом установлено, что мужчина не исполнял алиментные обязательства без уважительных причин, нарушая решение суда от 1 апреля 2014 года, которым он обязан ежемесячно выплачивать часть дохода на содержание дочери.

Источник: IrkutskMedia.ru

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, будучи трудоспособным и уже привлечённым к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, фигурант с ноября 2025 года по январь 2026 года не перевёл средства на сумму более 74 тысяч рублей. Общая задолженность перед 13-летней дочерью превысила 460 тысяч рублей.

С учётом позиции обвинения мужчина приговорён к четырем месяцам принудительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства с отбыванием в исправительном центре.

Напомним, что Тулунский горсуд вынес приговор в отношении 47-летней женщины за неуплату алиментов 13-летнему сыну. Общая задолженность по алиментам у фигурантки дела составила порядка 1,4 млн рублей.