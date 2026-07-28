Житель Черемхова осуждён на 4 месяца принудительных работ за неуплату алиментов

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, будучи трудоспособным и уже привлечённым к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, фигурант с ноября 2025 года по январь 2026 года не перевёл средства на сумму более 74 тысяч рублей. Общая задолженность перед 13-летней дочерью превысила 460 тысяч рублей.
С учётом позиции обвинения мужчина приговорён к четырем месяцам принудительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства с отбыванием в исправительном центре.
Напомним, что Тулунский горсуд вынес приговор в отношении 47-летней женщины за неуплату алиментов 13-летнему сыну. Общая задолженность по алиментам у фигурантки дела составила порядка 1,4 млн рублей.