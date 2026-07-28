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Новосибирцу дали 8 лет за убийство женщины из-за ревности

Мужчина избил знакомую руками и ногами, после чего скрылся, потерпевшая скончалась через несколько дней.

В Краснозёрском районном суде Новосибирской области вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Суд установил, что вечером 13 декабря 2025 года обвиняемый пришёл в квартиру, где его знакомая распивала спиртные напитки в компании других людей. Увидев женщину, на которой частично отсутствовала одежда, мужчина на почве ревности нанёс ей множественные удары руками по голове и ногами по туловищу, после чего скрылся с места происшествия.

«Приговором суда Крейс В. И. признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении суда.

Потерпевшая скончалась от полученных травм спустя несколько дней у себя дома. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Приговор пока не вступил в законную силу.