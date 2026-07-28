Новосибирцу дали 8 лет за убийство женщины из-за ревности

Суд установил, что вечером 13 декабря 2025 года обвиняемый пришёл в квартиру, где его знакомая распивала спиртные напитки в компании других людей. Увидев женщину, на которой частично отсутствовала одежда, мужчина на почве ревности нанёс ей множественные удары руками по голове и ногами по туловищу, после чего скрылся с места происшествия.